Acerbi, l’annuncio della compagna: è in attesa del secondo figlio

Arrivato in extremis nell'estate 2022 all'Inter, il giocatore si è contraddistinto per l'affidabilità e ha fatto cambiare idea a molti interisti sul suo sbarco a Milano. Il difensore è arrivato in prestito con diritto di riscatto a 4 mln e vorrebbe restare in nerazzurro. Pare che il club vorrebbe trattenerlo ma dovrà lavorare sulle cifre del riscatto con la Lazio.