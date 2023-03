Stadio Inter, Comune Assago: “Nessun contatto, area è privata e in Comune Rozzano”

Questa mattina La Gazzetta dello Sport ha parlato di Assago come possibile piano B dell’Inter per lo stadio: ecco la nota del Comune

Questa mattina La Gazzetta dello Sport ha parlato di Assago come possibile piano B dell’Inter per lo stadio. La priorità resta San Siro col Milan , ma il club nerazzurro si sta guardando attorno. E il Comune di Assago su Facebook ha fatto chiarezza sulla situazione.

“"Relativamente al clamore suscitato dalla notizia riportata oggi da alcuni quotidiani per la realizzazione del nuovo Stadio dell'Inter ad Assago; confermiamo che ad oggi non vi è stato alcun contatto con l'amministrazione del Comune e che l'area eventualmente individuata per la realizzazione è di proprietà privata ed in territorialità del Comune di Rozzano".