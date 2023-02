GdS – Inter al lavoro per la conferma di Acerbi: la richiesta della Lazio

L’Inter vuole confermare Francesco Acerbi anche per la prossima stagione: ecco la richiesta della Lazio per il centrale

L’Inter vuole confermare Francesco Acerbi anche per la prossima stagione. I dirigenti non hanno dubbi sul difensore, ma c’è da trovare la quadra con la Lazio. Ecco quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport:

“In caso di fumata bianca con Stefan de Vrij, con la conferma anche di Acerbi (sulla quale si lavorerà con calma per abbassare la richiesta da 4 milioni della Lazio), la parte centrale del pacchetto arretrato sarà a posto. Altrimenti rotta su Smalling che non ha ancora dato l'ok alla Roma per far scattare il rinnovo unilaterale di un anno alla stessa cifra che attualmente guadagna ovvero poco meno di 4 milioni di euro”, si legge.