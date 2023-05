Adriano: “Inter, serve quel coraggio anche al ritorno. In finale te la giochi con chiunque”

«Non mi perdo una partita dell'Inter per niente al mondo, figurarsi un derby di Champions che può assegnare una finale così prestigiosa. Tutto il mondo guardava questa gara, non potevo certo mancare io dal Brasile: ho sempre detto quanto sia affezionato alla maglia nerazzurra, è un amore che porterò sempre dentro. Ho festeggiato dopo la vittoria e sono stato colpito non solo dal risultato, ma anche dal modo in cui la mia squadra ha affrontato una gara così importante: che carattere, che personalità e potevamo pure segnare più gol. E poi sono molto felice per Dzeko.