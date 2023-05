Inter, sono 7 clean sheets per Onana: difesa da record in Champions. Tutti i numeri

Striscia positiva

Nelle ultime sei partite l'Inter ha incassato una sola rete contro la Lazio, che non sarebbe esistita se non fosse stato per l'errore di Acerbi a spalancare la porta a Felipe Anderson: 5 reti inviolate in 6 match tra campionato, Coppa Italia e Champions League, come non accadeva dall'agosto 2020 post-lockdown con Antonio Conte in panchina, tra la fine della Serie A a porte chiuse e la successiva Europa League persa in finale contro il Siviglia. Contro il Milan, infine, i numeri riportano i tifosi indietro di quasi 40 anni: non accadeva dal 1980 che l'Inter riuscisse a lasciare a "zero" la casella dei gol fatti dai cugini in tre match consecutivi", si legge.