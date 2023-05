Inter, quanto vale la finale di Champions? Zhang vede quota 100 milioni di ricavi

L' Inter vince 2-0 il primo round contro il Milan. La squadra di Simone Inzaghi ha trovato il successo nella semifinale d'andata di Champions League e martedì sempre alle 21 a San Siro è in programma il ritorno. Ma quanto vale - in termini economici - la finale di Champions a Istanbul? Ne parla l'edizione online della Gazzetta dello Sport.

Se però si vuole immaginare la competizione più importante del continente, dopo il penultimo piano tutto milanese non c'è soltanto la chiave per accedere all'attico, ma anche una cinematografica valigetta con 15,5 milioni di euro. A tanto corrisponde infatti l'aumento del montepremi per chi approda alla finalissima di Istanbul, a cui va aggiunto il solito incremento di market pool.

Più gli incassi da botteghino

La tripla cifra sarebbe quindi sfondata e dopo gli oltre 100 milioni ce ne sarebbero altri 8,3 in caso di vittoria del trofeo tra effettivo premio per il titolo (4,5) e ricavi legati alla partecipazione alla Supercoppa Uefa. Più di 110 complessivi in caso di doppietta, quindi, ma si sta correndo troppo. E a tutti i conti appena fatti andrebbero aggiunti gli incassi da botteghino del solito San Siro strapieno in campionato, figurarsi nella miglior Champions League nerazzurra post Triplete", si legge.