VIDEO / Agoumè in mostra con l’Under21 della Francia: ecco il suo assist

Il giocatore è rimasto all'Inter ma potrebbe ancora partire: è stato riscontrato per lui interesse in Turchia

Nell'amichevole dell'Under21 della Francia contro la Danimarca ha giocato un giocatore dell'Inter. Si tratta di Lucien Agoumè. Il calciatore è ancora a disposizione della società nerazzurra. Non è da escludere la sua partenza nei prossimi giorni perché ci sono ancora alcuni mercati aperti, come quello turco e da lì sono arrivati dei sondaggi. In particolare si sarebbe interessato a lui l'Istanbul Basaksehir.