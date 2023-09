Inter, ancora possibile la partenza di Agoume: arrivate richieste dalla Turchia

Il centrocampista francese classe 2002 è rimasto in nerazzurro, ma ci sono ancora alcuni mercati aperti in Europa

Attualmente impegnato con la Francia U21, Lucien Agoume è ancora in attesa di conoscere il suo futuro prossimo: il centrocampista classe 2002 è rimasto all'Inter, ma nei prossimi giorni potrebbe comunque lasciare i nerazzurri. Questo perchè alcuni mercati, a differenza di quello italiano e dei campionati top d'Europa, sono ancora aperti: è il caso, per esempio, della Turchia, da dove stanno arrivando diversi interessamenti per il prodotto del settore giovanile del Sochaux.

Su Agoume, come riporta Il Giorno, ci sarebbe l'Istanbul Basaksehir: l'agente del giocatore è già al lavoro per trovare una soluzione in tempo utile, mentre la dirigenza interista rimane in attesa di proposte ufficiali.