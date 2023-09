Klaassen all’Inter, GdS: “Se non parte Agoumé a sorpresa può andar via…”

Chiuso il colpo Davy Klaassen, l’Inter ragiona sul mercato in uscita. Ecco quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport sull’impiego del nuovo centrocampista arrivato dall’Ajax e non soltanto: “Klaassen ha centimetri ed esperienza internazionale oltre alla poliedricità per giocare in tutti i ruoli della mediana, ricoperti durante la carriera. È pronto all'uso visto che ieri sera era in campo nei playoff di Europa League superati dagli olandesi contro il Ludogerts. Può esserci già domenica contro la Fiorentina, in panchina naturalmente.