Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ai microfoni di Sky Sport ha commentato il successo in extremis ottenuto contro il Frosinone : "Bisogna assolutamente pensare al presente, c'è la società che penserà al futuro. È vero che abbiamo rimesso il Bologna a 9 punti, ma mancano ancora 12 partite e abbiamo degli scontri diretti. I 3 punti nella partita di oggi erano importanti anche per questo.

Raggiungere eventualmente il secondo posto sarebbe un risultato molto importante per la squadra, una crescita che magari all'inizio nessuno dava per scontata se l'obiettivo era quello di arrivare tra le prime 4. Poi abbiamo una semifinale di Coppa Italia, bisogna rrivarci in condizione. Era importante vincere se no ci si abituava troppo a non farlo".