Vittoria all'ultimo respiro per la Juventus, che batte il Frosinone 3-2 ed evita la quinta gara consecutiva senza successi. I bianconeri soffrono tantissimo contro i ciociari, vanno anche in svantaggio, ma riescono a recuperare e a portare a casa i 3 punti. Gara subito in discesa per la formazione di Allegri, che passa in vantaggio dopo soli 3 minuti con Vlahovic.