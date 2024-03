"L'Inter ha superato difficoltà e lo ha fatto bene. Nell'ultimo anno e mezzo ha guadagnato tanta consapevolezza. Saper vincere le partite soffrendo è importante. I nerazzurri hanno raggiunto una mentalità importante. La squadra non si accontenta mai, provano a dare continuità al proprio gioco e hanno migliorato il livello del gioco offensivo. Avere il baricentro alto e il controllo del pallone permette di soffrire meno. Mio figlio quest'anno ha voluto la maglietta di Marcus. Thuram ha avuto un impatto fortissimo nel mondo Inter. Ha conquistato i tifosi ed è riuscito a dare subito tanto alla sua squadra, con la tecnica e con le qualità fisiche. Un giocatore intelligente, che occupa bene gli spazi. Alza la qualità della manovra offensiva. Si è ritagliato uno spazio davvero importante. È migliorato nei movimenti dentro l'area piccola. Il merito è del mister, di come gioca la squadra e di come lo sfrutta. Nelle passate stagioni giocava da esterno, in un ruolo diverso. Sanchez ha la possibilità di fare un po' di tutto lì davanti. Ha giocato anche prima punta con Lautaro. Alexis in questo momento sta trovando una forma fisica importante. Le ultime gare ci stanno confermando le su grandi doti tecniche e la sua grande personalità. Per abitudine vedremo più spesso Alexis abbassarsi e dialogare con i centrocampisti, trovare spazi diversi. Lui e Thuram si sposano bene, possono essere determinanti in ogni zona del campo. Contro questo Bologna devi avere grande intensità e grande ritmo. A partire dagli attaccanti. Devi sporcargli le giocate in uscita. Barella ha fatto un ulteriore salto di qualità. Sta trovando grandissima continuità nelle sue azioni. E non è così scontato per un centrocampista come lui, che fa dell'intensità la caratteristica fondamentale. Si gestisce meglio all'interno dei 90 minuti e gestisce meglio anche gli aspetti della sua emotività. In questo momento è importantissimo avere il lusso di sfruttare la trasferta di Bologna, così delicata, per dare spazio a chi sta rientrando dagli infortuni. Impensabile che Acerbi facesse una stagione come l'anno scorso. Qualche piccolo acciacco era preventivabile, in questo senso ha ritrovato un Stefan de Vrij al massimo della sua condizione. L'intero reparto dà ampie garanzie. Bisseck bravo a sfruttare il periodo nel quale ha potuto trovare spazio, crescendo gara dopo gara", ha concluso Andreolli.