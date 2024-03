L'Inter affronta il Bologna in trasferta nel giorno in cui si celebra la nascita della Beneamata. Denzel Dumfries ha analizzato ai microfoni di Inter TV la sfida in programma alle 18: "Bologna? Li abbiamo già affrontati due volte quest'anno e sappiamo che sono una bella squadra. Abbiamo lavorato bene. Abbiamo imparato dalle partite passate. Abbiamo tanta qualità e penso che faremo bene".