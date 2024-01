Asllani: “Ringrazio Calhanoglu, mi ha parlato tutta la settimana. Assist? Era studiato”

Inzaghi mentore

"Mi lascia sempre tranquillo, non ho sentito pressioni. Inzaghi mi sta vicino, mi ha lasciato tutta la settimana con la testa libera. In campo ho cercato di mostrare le mie qualità in un campo molto difficile. La Fiorentina gioca a uomo, poteva mettermi in difficoltà. Era ovvio che il trequartista si mettesse tra me e De Vrij, siamo stati bravi, abbiamo sofferto insieme e abbiamo portato a casa il risultato, era quello che volevamo. Non posso dire di non essere convinto della mia scelta, sono due anni che sono qua. Ho campioni accanto, soprattutto Hakan che mi aiuta tutti i giorni. Posso solo che guardare, ammirare e imparare da lui. Voglio continuare così con umiltà, proverò a ritagliarmi il mio spazio"