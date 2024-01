Caressa: “Milan e Juventus hanno sprecato una grande occasione. Milik…”

"Questa era una grande occasione per il Milan, se avesse vinto dopo il pareggio della Juve, il Milan avrebbe potuto riaprire le speranze di recuperare in ottica scudetto. Non puoi sbagliare due rigori, resta in questo strano limbo. Quando sembra che stia per sprofondare si tira su ma non riesce a fare lo scalino per salire. La Juve ha perso una grande occasione, l'ha persa anche per il rosso a Milik ma poteva fare meglio. In quei momenti, mi sarei aspettato un guizzo. Non puoi pensare di non cercare il guizzo in una partita così, magari anche cambiando l'assetto tattico"