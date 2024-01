Andreolli a ITV: “Asllani può crescere, Frattesi grande responsabilità. Lautaro? Riduttivo…”

"Nelle ultime stagioni, sotto la guida di Italiano, la Fiorentina ha dimostrato di giocare un calcio offensivo. Una squadra che non aveva mezze misure e rischiava un po' troppo per mettere in campo ciò che le chiedeva il suo mister. Da Riad è tornata con qualche dubbio sulla tenuta mentale e sull'esperienza. Sapevamo delle scelte obbligate dell'Inter. Poi in alcuni ruoli c'era la necessità di recuperare energie. Ci sono tanti impegni. L'Inter dovrà essere brava a mettere in campo l'approccio giusto, quello utilizzato nelle ultime partite. Soprattutto in semifinale contro la Lazio. A Firenze lo stadio conta, spinge molto i suoi giocatori e ama vedere il bel calcio. Vuole vedere una squadra aggressiva. Quest'anno la Fiorentina è riuscita a trasmettere queste emozioni ai propri tifosi. Entrambe le formazioni aggrediscono da subito le partite. Sarà importante venire fuori dal pressing ultra offensivo. Liberarsi dalla loro aggressione sarà una chiave determinante in questo match. In cosa deve migliorare Asllani? Può crescere vicino a Calhanoglu, il miglior mediano in questo momento in Italia ma anche a livello europeo. Asllani ha caratteristiche molto simili di Calha. Stessa qualità tecnica, precisione nei passaggi, nel giocare corto o in profondità. Deve crescere dal punto di vista dell'esperienza. Deve migliorare l'intensità. Davide Frattesi ha una grande responsabilità, stasera. Pavard sta dimostrando il suo grandissimo valore e la sua grandissima esperienza. Non lo scopriamo certo adesso. Ha vinto tantissimi trofei, è un giocatore che dal punto di vista dell'esperienza non ha nulla da invidiare a nessuno. Sta entrando sempre più nei meccanismi offensivi della squadra. Dai suoi piedi è arrivato l'assist vincente nella finale di Supercoppa. Per descrivere Lautaro è riduttivo analizzare solo i numeri e i gol segnati. Per come interpreta il ruolo di centravanti, per l'idea di gioco, per come interpreta il ruolo di Capitano. È l'esempio di come tutto il gruppo deve affrontare ogni gara", ha concluso Andreolli a Inter TV.