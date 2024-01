Bergomi: “Inter, rotazioni necessarie per competere su più fronti. Asllani stasera…”

"L'Inter se vuole pensare di tenere un certo ritmo in tutte le competizioni, deve avere il coraggio di lasciar fuori qualcuno nelle rotazioni. Continuo a pensare che gli attaccanti determinano tanto e il dislivello tra Lautaro e Thuram e gli altri due è ancora adesso molto ampio ma c'è spazio per Sanchez e Arnautovic per determinare. Sanchez è entrato bene in partita col Napoli. Oggi sono due i giocatori sotto la luce dei riflettori: Asllani deve fare una grande partita e poi Frattesi che ha un calcio diverso rispetto agli altri tre. La Fiorentina in casa tiene un ritmo alto, se vuoi mettere in difficoltà l'Inter devi attaccarla"