Sarà titolare, invece, De Ketelaere che non ha inciso contro il Milan. Lo spauracchio numero 1 per gli interisti sarà Koopmeiners, arrivato in doppia cifra in stagione considerando tutte le competizioni. "In diffida Holm, Zappacosta e De Roon, ma Gasperini non farà di certo i conti con le eventuali squalifiche: in un tour de force simile bisognerà raccogliere più punti possibili per rimanere agganciati al treno europeo", chiosa il CorSport.