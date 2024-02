Inter-Atalanta, Scalvini in dubbio. Difficilmente il difensore verrà rischiato

In vista della gara contro l'Inter in programma mercoledì, la presenza del difensore è in dubbio

Archiviato il pareggio contro il Milan, l'Atalanta è tornata in campo per preparare il recupero contro l'Inter. Come riporta l'Eco di Bergamo, la squadra di Gasperini in mattinata ha svolto un lavoro di attivazione in palestra per tutti, poi chi ha avuto un buon minutaggio domenica sera ha effettuato il consueto scarico mentre chi è stato impiegato meno con il Milan ha svolto esercitazioni tecniche e partite a tema, a minutaggio e campo ridotti.