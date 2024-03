Gianni Visnadi, dalle colonne de Il Giornale, è tornato a parlare dell' eliminazione dell'Inter dalla Champions League : "La verità è che l’Inter è uscita dalla Champions League perché l'Atletico Madrid nel doppio confronto si è dimostrato più forte e più completo. Allo stadio Metropolitano, Inzaghi ha sofferto come mai in stagione, ma quando l'Inter aveva incontrato un avversario tanto forte? Col Milan, che è secondo in campionato, per dire ha vinto 5-1".

"L'errore vero che ha negato all'Inter l'ingresso nel G8 di Champions, alla fine può essere quello di non avere vinto il girone, anteponendogli il campionato in autunno (Lautaro titolare 3 volte su 6, per esempio), ma sappiamo tutti che è stata una scelta e oggi nessuno può imputarla a Inzaghi, perché è anche attraverso questo percorso di rotazioni che l'Inter ha già vinto la Supercoppa e vincerà presto lo scudetto. Scelta quindi, non errore. E non inganni l'attuale classifica, che oggi suggerirebbe altre scelte prima delle 2 partite non vinte con la Real Sociedad, perché la forbice con chi insegue si è aperta solo di recente, per il crollo altrui".