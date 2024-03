"Per l’Atletico questa è l’ultima spiaggia, con l’eliminazione resterebbe solo la difesa del quarto posto in Liga dall’attacco dell’Athletic Bilbao, e Simeone non ha dubbi: è una partita da giocare col miglior elemento della rosa. Il francese la pensa allo stesso modo e si è già allenato con i compagni venerdì scorso, però per precauzione non è stato inserito nella lista dei convocati per Cadice. Nei giorni successivi la caviglia è migliorata e in ogni caso anche in presenza di dolore più o meno lieve Griezmann giocherà, con un’infiltrazione se sarà necessario. Va ricordato che il francese si è presentato alla partita di Milano già spremuto. Visti gli alti e bassi della squadra Simeone non ha mai rinunciato al suo uomo migliore, che infatti accusava la fatica e con la partita di San Siro è arrivato a 8 incontri senza segnare dopo aver fatto 18 gol nelle precedenti 29 partite", ricorda la Rosea. Out invece il difensore centrale Gimenez, infortunatosi proprio nel match d'andata contro i nerazzurri.