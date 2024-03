Jorge Valdano, ex giocatore e allenatore del Real, ha parlato con la stampa spagnola della sfida tra Inter e Atletico Madrid che si giocherà mercoledì sera al Civitas Metropolitano. «Due buone notizie per la squadra di Simeone è che gioca in casa e lì mostra sempre personalità. E l'altra è che gioca Griezmann che non è un giocatore uguale a tutti gli altri», ha sottolineato a Movistar come riporta MD.

«Non so come stia fisicamente e non ho bisogno di farlo. I super campioni come Griezmann non hanno bisogno delle stesse sedute di allenamento come i giocatori normali. Si vedono e sono capaci di fare la differenza perché dispongono di un talento superiore. È anche capace di gestirsi nei momenti della partita ed è un pezzo fondamentale della squadra che dà fiducia ai suoi compagni già solo con la sua presenza in campo», ha concluso.