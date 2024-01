Atletico Madrid, brutte notizie per Simeone: lesione del menisco per Azpilicueta

"A breve verrà deciso il trattamento definitivo per il recupero dall'infortunio", comunica l'Atletico Madrid

Arrivano brutte notizie per l'Atletico Madrid, il giorno dopo la bella vittoria contro il Real Madrid in Copa del Re. Come annunciato sul sito dei colchoneros, infatti, Cesar Azpilicueta ha riportato la lesione del menisco.