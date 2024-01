Marchetti: “Inter vuole tornare a casa con un trofeo. E può permettersi di…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luca Marchetti, giornalista, ha parlato così in vista di Inter-Lazio di stasera: “Una partita molto equilibrata con una Lazio che ha trovato un ottimo equilibrio ma deve fare i conti con tanti acciaccati. L’Inter invece sta bene e credo abbia la volontà di dimostrare di essere giustamente la favorita. In campionato la Juventus vuole sicuramente superare l’Inter, ma la volontà di tornare a casa con un trofeo per i nerazzurri c’è. La squadra è in fiducia e sta bene, può permettersi delle rotazioni che la Lazio non può permettersi ma credo che negli undici la squadra di Sarri se la può giocare, non credo che i valori siano così lontani tra le due squadre a livello di formazione tipo”.