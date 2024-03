Insomma, la difesa non funziona più e l'attacco non morde. Eppure Griezmann finora ha siglato 18 reti e Alvaro Morata 19, di cui 5 a testa in Champions. Ma il francese si è fatto male all'andata contro l'Inter, distorsione alla caviglia, ed è mancato negli ultimi 2 match. Non ci resta che pregare, scriveva ieri Marca su Antoine, sperando in un suo ritorno al Metropolitano il 13 marzo con l'Inter. Il perché è presto spiegato: nelle due semifinali di Coppa contro l'Athletic quelli di Simeone hanno tirato ben 37 volte, di cui 11 fra i pali di Agirrezabala, senza trovare la via del gol. E Griezmann è anche il miglior assistman colchonero con 6 passaggi decisivi finora in Liga".

"L'Atletico ha perso anche la sua maestria dietro. Oggi è la sesta difesa di Liga, dove ha la media di oltre un gol a partita (28 subiti in 26 gare). [...] Con i baschi ha preso 4 gol, fra andata e ritorno, con soli 10 tiri in porta. È vero che il discorso cambia se si considerano soli i match casalinghi, quelli che interessano l'Inter. Al Metropolitano l'Atletico ha perso un solo match negli ultimi 30 in 13 mesi, proprio l'andata della semifinale di Coppa del Re contro l'Athletic su rigore il 7 febbraio. In totale 27 successi e 2 pari in 30 match dall'8 gennaio 2023 (0-1 col Barça). È vero che di questi 30 solo 12 sono finiti senza subire reti. Insomma, non proprio una difesa impenetrabile.

Anche se nella classifica "casalinga" l'Atletico è in testa alla Liga con 37 punti, davanti al Real a 35. E anche in Champions finora in casa ne ha vinte 3 su 3. [...] Mancherà ancora Griezmann: senza di lui l'Atletico, su 16 match senza il francesino da quando è tornato a Madrid, ha perso 8 volte, la metà, vincendone 7".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.