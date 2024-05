In uscita ci sono Arnautovic, Sanchez e Correa che rientrerà dal prestito dal Marsiglia a meno che i francesi non vincano l'Europa League

In casa Inter è tempo di valutazioni da fare sul mercato in vista della finestra estiva. I nerazzurri potrebbero cambiare qualcosa in attacco come sottolinea La Gazzetta dello Sport che fa il nome di Gudmundsson del Genoa: