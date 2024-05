Nella giornata di oggi il nome "a sorpresa" accostato all'Inter è stato quello di George Ilenikhena , promettente attaccante nigeriano del Royal Antwerp, classe 2006. Un talentino che ha già messo in mostra lampi di classe purissima, che in questa stagione è anche andato a segno in Champions League contro il Barcellona ad appena 17 anni, 3 mesi e 27 giorni, rendendolo il secondo marcatore più giovane della competizione.

Un nome che, tuttavia, non è nuovo dalle parti di viale della Liberazione: la dirigenza nerazzurra lo segue da tempo, e già più di un anno fa fu fatto un tentativo per portarlo a Milano, quando ancora giocava in Francia, all'Amiens. L'Inter arrivò a offrire 4 milioni di euro, cifra considerevole per un ragazzo che ai tempi non aveva neanche compiuto 17 anni. Il club transalpino rifiutò, e in estate accettò invece i 6 milioni provenienti da Anversa.