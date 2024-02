Inter-Juve, Barella brinda con un calice di Bourgogne del 2017

E chissà che in quel calice non ci sia già un po' di serenità per le notizie che arrivano sul rinnovo con l'Inter. Nei giorni della Supercoppa Italiana, come FCINTER1908.IT vi ha raccontato, c'è stato un contatto tra Ausilio e l'entourage del giocatore per il prolungamento di contratto (quello attuale scade nel 2026) e c'è una base di intesa anche sulle cifre, non lontane da quelle che il giocatore sta attualmente percependo.