"Una premessa è d’obbligo: un gol da terzo a terzo non è un inedito per l’Inter inzaghiana. Era già accaduto il 9 gennaio 2022 per la rete del 2-1 contro la Lazio: traversone, ovviamente, di Bastoni e incornata vincente di Skriniar . Solo che era tutto nato da una punizione e lo slovacco si trovava già nell’area avversaria. Bisseck, invece, a Bologna, ha risalito il campo attraverso lo sviluppo dell’azione. Ed, evidentemente, si tratta di una differenza sostanziale. Che può valere come certificato di una chiara impronta di gioco dell’ultima Inter". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito a Bastoni, preciso e puntuale in difesa ma fondamentale anche in fase di costruzione.

"Ormai deve essere considerato uno specialista, alla luce delle molte perle che ha confezionato negli ultimi anni. Il suo, infatti, è un sinistro di lusso per un difensore. Ma quel piede non gli permette soltanto di partecipare alla manovra come se fosse un centrocampista. Ha anche la precisione per imbeccare un compagno a decine di metri di distanza. Solo che tutte queste doti non sarebbero sufficienti se, in aggiunta, non ci fosse una straordinaria visione di gioco, quasi da regista o rifinitore. Per intendersi, Bastoni è in grado sia di vedere l’inserimento di un compagno dall’altra parte del campo sia di recapitargli il pallone sul piede e sulla testa", aggiunge il CorSport che ricorda poi l'assist straordinario per Barella in Inter-Juve, ripetutosi poi anche contro Samp, Barcellona e Benfica l'anno scorso. Per Bastoni, quello per Bisseck è l'ottavo assist da quando è all'Inter.