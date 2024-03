Gli infortuni di Carlos Augusto e Arnautovic privano Inzaghi di due cambi importanti per la sfida di ritorno contro l'Atletico Madrid. "I due non sarebbero stati titolari domani al Metropolitano, ma senza di loro Inzaghi perde due cambi pesanti per quella che si prospetta come una battaglia da combattere in sedici", si legge su La Gazzetta dello Sport.