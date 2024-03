Bastoni: “Tanta delusione, ma oggi più che mai è un onore far parte di questa Inter”

Dopo l’eliminazione dalla Champions League, Alessandro Bastoni ha affidato al suo profilo Instagram un messaggio in mattinata

Dopo l’eliminazione dalla Champions League, Alessandro Bastoni ha affidato al suo profilo Instagram un messaggio in mattinata. Ecco le parole del difensore dell'Inter, con una foto di squadra di ieri. “La delusione è tanta, ma oggi più che mai è un onore far parte di questa squadra! Sapremo reagire come una famiglia! Abbiamo un lavoro da terminare! Sempre e solo forza Inter 🖤💙”, si legge.