Sportitalia – Bellanova, pista Inter ancora aperta nonostante l’inserimento del Torino

Nonostante l'inserimento del Torino, non è ancora tramontata la trattativa tra Inter e Cagliari per Raoul Bellanova

Nonostante l'inserimento del Torino, non è ancora tramontata la trattativa tra Inter e Cagliari per Raoul Bellanova. Lo riferisce Sportitalia, secondo cui i nerazzurri continuano a dialogare con il club sardo per capire i margini di riuscita dell'affare.