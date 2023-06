Ag Mkhitaryan: “Parleremo con l’Inter: lasciamoli respirare poi busserò alla porta”

Le parole di Rafaela Pimenta: "Mkhitaryan? Per il momento ha ancora un anno di contratto: siamo in attesa, parleremo con l'Inter"

Intervenuta a margine della cerimonia del Golden Boy, Rafaela Pimenta, agente di Henrikh Mkhitaryan, ha parlato così del suo futuro: "Per il momento ha ancora un anno di contratto: siamo in attesa, parleremo con l'Inter per capire cosa pensano. Ha fatto una bellissima stagione hanno finito poco fa, lasciamo passare un po' di tempo così possono respirare un po' e poi sarò la prima a bussare alla porta.