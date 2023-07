Ben Jacobs: “Lukaku vuole l’Inter, servono 45 mln. Juve? Non vuole andarci”

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Ben Jacobs, giornalista, inglese, ha parlato così del futuro di Romelu Lukaku: "I punti principali sono due: il primo è che Lukaku vuole l’Inter. Il secondo è che l’Inter non ha l’accordo per riprenderlo. Non ci sono strade percorribili tra i nerazzurri e il Chelsea per Lukaku al momento. Non c’è la possibilità di un nuovo prestito. Il club deve fare cassa per comprare e quindi in questa finestra potrebbero non cambiare le condizioni per un addio del belga. Servono 45 milioni.