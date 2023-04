Champions, il Benfica perde ancora: sconfitta contro il Chaves oltre il novantesimo

La squadra portoghese, che affronterà l'Inter in campionato, rischia di vedere il Porto avvicinarsi ulteriormente in classifica

Non è un grande momento per il Benfica. Dopo la sconfitta con il Portoin campionato che aveva preceduto la partita di andata dei quarti di Champions League contro l'Inter persa poi per 2-0, la formazione portoghese ha subito una sconfitta per 1-0 contro il Chaves.