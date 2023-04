Primavera, Frosinone fuori luogo sul sito ufficiale: “All’Inter servono gli aiutini per…”

Ha lasciato un po' di strascichi la partita giocata tra Frosinone e Inter nel campionato Primavera, vinta dai nerazzurri per 2 reti a 1. Il Frosinone non ha gradito l'arbitraggio, criticandolo sul sito ufficiale nel resoconto della sfida. Lascia decisamente sorpresi che trattandosi di calcio giovanile (e quindi con implicito obbligo all'educazione per quanto riguarda i valori sani dello sport) una società sportiva decida di lanciare un messaggio di questo genere, suggerendo ai propri giovani calciatori di alimentare polemiche che al fischio finale del match andrebbero invece archiviate. Senza entrare nel merito dell'arbitraggio appare sicuramente insolito e pericoloso il messaggio lanciato e pubblicato dal sito ufficiale del Frosinone, che sintetizza la sconfitta nei presunti "aiutini" dell'arbitro alla squadra avversaria.