Conceiçao: “Io all’Inter? Niente da dire. Ho un contratto col Porto, ma nel calcio…”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Porto ha commentato le voci su un suo possibile arrivo all'Inter la prossima stagione

Tra i candidati a prendere il posto di Simone Inzaghi la prossima stagione, qualora l'Inter decidesse di cambiare, c'è anche Sergio Conceiçao. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Porto ha risposto così alle voci di mercato: "Non ho niente da dire. Non sono io a controllare le notizie. Sono l'allenatore del Porto e lo sarò anche nel prossimo futuro".