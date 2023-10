Benfica, Trubin: “Inter una delle migliori squadre d’Europa, ha giocato davvero bene”

Anatoliy Trubin , portiere del Benfica, ha commentato ai canali ufficiali del club portoghese la sconfitta rimediata a San Siro contro l'Inter: "A livello personale è stata una bella partita, ma il risultato non è stato dei migliori. Questo mi dispiace. Adesso è il momento di continuare a lavorare. L'Inter è una delle migliori squadre d'Europa. In Champions League dobbiamo lavorare duro. Hanno giocato davvero bene.

Lotteremo fino alla fine, fino all'ultimo secondo, per questo club, per questo emblema, per questi tifosi. Ci sono altre quattro partite e i nostri sogni di qualificazione sono ancora vivi".