Ts – Inter, Trubin con un’altra proprietà sarebbe a Milano. Invece Marotta e Ausilio…

In estate il portiere ucraino è stato vicino all'Inter

Una prestazione gigante dell'Inter ha annichilito il Benfica. Se i portoghesi hanno evitato un passivo pesante lo devono a Otamendi e soprattutto Trubin. Il portiere è stato autore di una serie di interventi decisivi che hanno permesso al Benfica di rimanere in partita fino alla fine.

"Merita una riflessione la prestazione offerta a San Siro dall’ucraino", si legge su Tuttosport. "Un’altra Inter, con una proprietà in grado di investire e non di tirare avanti soltanto grazie al principio dell’autofinanziamento, avrebbe avuto la forza economica per accontentare lo Shakhtar Donetsk, assicurandosi un fuoriclasse nel ruolo di appena 22 anni. Invece Marotta e Ausilio sono stati costretti a puntare anche su giocatori alquanto chilometrati".