"I problemi fisici non gli hanno permesso di dare continuità. Quando era arrivato aveva fatto bene dietro la punta, arrivava con i tempi giusti, faceva gol anche di testa. Poi se non riesci a dare continuità arriva qualcun altro che ti prende il posto, diventa difficile inserirlo. Dispiace perché era un talento".

"È un acquisto importante, lo scorso anno ho commentato le due partite col Porto e nella gara di ritorno l'Inter ha sofferto tanto. Le vedi le qualità dei giocatori, i calciatori li capisci meglio quando ce li hai contro. Andrebbe a completare un reparto già forte, senza nulla togliere ad Arnautovic e Sanchez l'Inter deve guardare avanti. Negli ultimi anni l'Inter sta facendo bene con i parametri zero e in questo caso sarebbe un grandissimo colpo".

"Non c'è più il cholismo, ma l'Atletico è una squadra che ti stritola nel palleggio. Si è visto anche contro la Lazio, nel palleggio trova la verticalità con le punte e con i centrocampisti. È una squadra completa in tutti i ruoli, non è stato un bel sorteggio. Secondo me ad oggi è meglio incontrare il Barcellona dell'Atletico. Sono calciatori molto tattici, il Barcellona magari gioca meglio ma si distrae. Ormai ci siamo, bisogna vedere come si arriva tra 20 giorni. Trovare il picco di firma nel momento giusto non è facile, speriamo che l'Inter ce la faccia".