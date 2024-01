Tanta fatica per l'Iran, che batte solamente ai calci di rigore la Siria (dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi con il punteggio di 1-1) ed accede ai quarti di finale di Coppa d'Asia, dove affronterà il Giappone. Protagonista nel bene e nel male Mehdi Taremi: l'attaccante del Porto, grande obiettivo di mercato per la prossima stagione dell'Inter, ha prima sbloccato il punteggio al 34' del primo tempo dal dischetto, ma nella ripresa ha lasciato i suoi in inferiorità numerica per doppia ammonizione.