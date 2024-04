"Il tridente dei sogni: Mbappé, Haaland e mi tengo Lautaro Martinez. Lascio a casa Vinicius. E nelle mie riserve mi tengo Icardi. Continuo a pensare che se qualcuno lo prendesse in Serie A, farebbe ancora venti gol serenamente. E’ vero che Haaland quando si alza il livello tecnico non dà del ‘tu’ come tutti gli altri al pallone. Però secondo me, al di là di Mbappé, Haaland è l’attaccante più forte. Uno come lui non esiste. Potete dirmi tutto su Haaland, ma i suoi numeri dicono un’altra cosa. Lo vorrei sempre nella mia squadra"