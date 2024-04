Mercato Inter, Biasin svela: “Inzaghi chiederà questo rinforzo al club”

I piani dell’ Inter verso il prossimo mercato estivo. Nei giorni scorsi Fabrizio Biasin ne ha parlato in collegamento al nostro canale Twitch : “Come migliorare questa Inter sul mercato? La prima cosa che chiederà Inzaghi, e qualche garanzia penso gliel’abbiano già data, è andare avanti con questo gruppo. Per ora, l’Inter ha già fatto Taremi per l’attacco e Zielinski a centrocampo.

Penso Inzaghi chiederà un altro difensore, un centrale, un innesto in più in difesa ecco. A gennaio il club voleva fare Djalò a zero, poi è andato alla Juventus. Prima bisogna capire cosa succede con Acerbi e per me lì Inzaghi vuole mettere un paletto. Le altre cose da fare poi le impone il mercato in uscita, se mai usciranno giocatori. Dipendesse da Inzaghi, lui congelerebbe il mercato, al netto dei due che arrivano. Allo stato attuale, non c’è la corsa a prendere nessun giocatore in entrata”, le sue dichiarazioni.