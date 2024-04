In Nazionale trova gli ex Udinese De Paul e Molina, ora all’Atletico da dove arriva lei.

"Seguono sempre l’Udinese. Non ho rimpianti per l’Atletico, sono in un grande club oggi".

"Una volta in Russia festeggiammo il compleanno insieme, spero rimanga in nazionale a vita. Non ho il suo numero, quindi non lo sento, ma è un idolo da sempre".