"I nerazzurri non hanno mai fatto un tentativo per prenderlo in passato, questo posso assicurarvelo. Credo che lui sia perfetto per giocare da solo in avanti, nel 3-5-2 non lo vedo bene per esempio. Gudmundsson interessa all’Inter? Al momento non c’è nulla di concreto. Arriveranno Taremi e Zielinski a zero, quindi l’Inter si è già mossa se ci pensiamo. Non sono convinto che Dumfries possa lasciare l’Inter, Inzaghi per me non lo lascerebbe andare così facilmente. Sicuramente arriverà qualcuno in difesa".