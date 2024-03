L'Italia di Spalletti vince la prima partita amichevole in terra USA contro il Venezuela: la decide Retegui

Il match inizia subito in salita perché il Venezuela si procura un calcio di rigore al 2' ma Donnarumma ipnotizza Rondon. E' proprio Retegui, poi, a sbloccare il match al 40' su assist di Cambiaso. Il vantaggio dura appena 3' perché un errore della difesa azzurra spalanca la strada al pareggio di Machis. Nel secondo tempo, le occasioni latitano ma, nel finale, Retegui trova il gol-vittoria su assist di Jorginho, siglando il quarto gol in cinque partite in Nazionale.