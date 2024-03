"L’Inter ha giocato contro un Atletico che in casa ha vinto le ultime 29 su 30. Poi quando si arriva ai rigori, qualunque allenatore di buon senso, chiede: “Chi se la sente?”. Klaassen arriva dall'Ajax ed è un calciatore di una tecnica altissima. Lui secondo me non l’ha tirato male, Sanchez invece ha calciato malissimo. L’unico errore dell’Inter è stato quello di non aver vinto con più gol all’andata. Poi, secondo me, se riusciva a concludere il primo tempo sull’1-0 la portava a casa. L’Inter ha sofferto a tratti ieri sera, ci sono state anche alcune occasioni nei supplementari con Barella, Lautaro e Thuram. Però davanti l’Inter aveva l’Atletico, non di certo una squadra di terza categoria".

"L’Inter vincerà uno “Scudettino” come dice Zampini? Lo voglio tranquillizzare perché qualora l’Inter dovesse vincere questo “Scudettino”, io me la godrò tantissimo. Secondo me l’Inter non era obbligata quest’anno a vincere lo Scudetto, da tutti era data quarta o quinta in classifica. Ha cambiato tanto. Thuram? Tanti lo hanno massacrato per l’errore di ieri, perché comunque ha sbagliato un gol davanti la porta. Però secondo me non ha fatto un brutto lavoro, ha preso un sacco di falli. Inzaghi lo ha tolto perché non ce la faceva più e la scelta è stata Sanchez proprio perché il cileno è un rigorista, poi purtroppo ha floppato".