A. Paganin: “Champions, anche le big devono temere l’Inter. Si sottovaluta che…”

"Mi metto nei panni di Inzaghi, che devi giocarti il primo posto ma hai già passato il turno. Magari trovi una forte subito, ma sono anche le altre che devono preoccuparsi dell'Inter. Lo scorso anno si diceva he aveva avuto un tabellone più facile, ora puoi sfatare questo mito".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.