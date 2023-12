Arrivi a zero? Zielinski, Djalò e Taremi. Ma non solo: “L’Inter pensa al colpo dalla Premier”

"L’obiettivo dell’Inter è anche quello di provare a bloccare ora i giocatori in scadenza a fine stagione. E allora ecco che continua il pressing su Djalò. L’Inter ha già il sì del difensore. E la stessa strategia vale per Taremi. Il centravanti iraniano lascerà il Porto. I contatti con i suoi agenti vanno avanti da tempo. L’idea di trasferirsi nel campionato italiano piace a Taremi e questo è senza dubbio un vantaggio per Marotta e Ausilio. Sul fronte delle altre opportunità a costo zero, il club nerazzurro è sempre alla finestra per capire quale sarà il futuro di Zielinski. È chiaro che l’Inter è pronta a scendere in campo nel caso in cui i segnali per un suo rinnovo con il Napoli diventassero negativi. Idem per Soucek. Se non dovesse trovare un accordo per continuare la sua avventura al West Ham, i nerazzurri si metterebbero subito in corsa".