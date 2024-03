Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Maurizio Biscardi ha parlato dell'interesse di alcuni club della Premier nei confronti di Simone Inzaghi. "Parlare di Inzaghi tanto non vuol dire nulla. Però è cresciuto molto, così come la squadra. I meriti sono evidenti. Inzaghi può essere attratto dalla Premier ma ancora un anno di contratto con l'Inter. Se vuole andarsene a tutti i costi riesce, se non vuole andare via allora perché dovrebbe mettersi contro l'Inter e rischiare da qualche parte? Anche perché qui può chiedere un lauto aumento".